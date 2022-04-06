إضرابات عمالية شاملة في اليونان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور

بدأ العمال في اليونان اليوم الأربعاء إضرابا على مستوى البلاد يستمر يوما واحدا احتجاجا على ما وصفوها بأنها "أزمة متصاعدة" من ارتفاع الأسعار وتقلص الأجور، فيما شهدت البلاد اضطرابات في وسائل النقل والمدارس والمشافي.

ودعت أكبر نقابتين للعمال في اليونان، تمثلان نحو 2.5 مليون من العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الإضراب العام المتوقع أن يبلغ ذروته بتنظيم احتجاج في وسط أثينا.

وخرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عشرة أعوام في 2018 لتواجه بعدها بعامين جائحة كورونا التي أضرت بقطاع السياحة المهم.

والآن تسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب العقوبات على روسيا بسبب اجتياح أوكرانيا، في المزيد من الضرر لأجور العمال.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في اليونان إلى أعلى مستوى في 25 عاما إلى 7.2 بالمئة في فبراير شباط بفعل زيادة أسعار الطاقة والإسكان والنقل.

وأنفقت الحكومة نحو 3.7 مليار يورو (4 مليارات دولار) منذ سبتمبر/أيلول لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عن كاهل المزارعين والأسر والشركات.

لكن هذه الإجراءات غير كافية في نظر العمال المضربين.

ورفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور اثنين بالمئة إلى 663 يورو في يناير كانون الثاني، وتعهد رئيس الوزراء كيركاكوس ميتسوتاكيس بزيادة ثانية أكبر بدءا من الأول من مايو أيار.

(الدولار=0.9191 يورو)

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)