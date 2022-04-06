المجلس الأوروبي: فرض العقوبات على النفط والغاز الروسيين بات مسألة ضرورية

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن فرض الاتحاد عقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين بات مسألة ضرورية، على خلفية الاتهامات الدولية لموسكو بقتل مدنيين في عدد من المدن الأوكرانية، وعلى رأسها بوتشا، بضواحي العاصمة كييف.

وقال أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: "سيكون من الضروري فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين عاجلا أم آجلا".

وأشار إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في بوتشا والكثير من المدن الأخرى في أوكرانيا.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا يوم الأربعاء بعد تقارير عن مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية.

وكانت اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بالمدينة.