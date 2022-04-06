اليونان.. انفجار في مستشفى يوقع قتيل و4 جرحى

وقع انفجار في المستشفى الرئيسي في سالونيكي، ثاني مدن اليونان في شمال البلاد، متسببا بسقوط قتيل وأربعة جرحى الأربعاء في صفوف مرضى قسم معالجة كوفيد-19 كما علم من مصدر طبي.

وقالت وزارة الصحة اليونانية أن القتيل هو مريض يبلغ من العمر 79 عاما، مشيرة إلى أنه من بين الجرحى الأربعة هناك اثنان أصيبا بحروق بالغة بحسب رجال الإطفاء اليونانيين واثنان يعانيان من مشاكل تنفس، كما قال نيكوس كابرافيلوس مدير إحدى وحدات العناية المركزة في مستشفى بابانيكولاو لوكالة فرانس برس.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي لوكالة الأنباء الرسمية اليونانية إن "انفجارا قويا سمع وأصيب الجميع بالهلع، لم نشهد أبدا شيئا مماثلا".

بحسب وسائل إعلام محلية فان مريضا يعالج بالاوكسيجين قد يكون أشعل سيجارة في القسم، ما تسبب بانفجار.

وقال عضو من الطاقم الطبي لوكالة فرانس برس إن "طبيبا رأى رجلا يحترق ومريضا يحاول مساعدته" مضيفا أن القسم "قد دمر".

وأفاد رجال الإطفاء بأنه تم إجلاء 35 مريضا ونقلهم إلى قسم آخر.

وأظهرت صور بثها التلفزيون اليوناني العام دخانا أسود يتصاعد من نافذتين في الطابق الثاني من خلف المبنى.

وقال جهاز الإنقاذ إنه تم إرسال 30 رجل إطفاء و11 سيارة إلى المكان.

من جانبه أعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس الذي توجه إلى المكان بعد ظهر الأربعاء أن العواقب كادت أن تكون وخيمة أكثر لو أن الفريق الطبي لم يتدخل بسرعة لقطع الاوكسيجين عن أماكن أخرى في المبنى.

وأضاف أن المستشفى لا يزال قيد العمل وأن تحقيقا فتح في أسباب الحادث.