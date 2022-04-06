زيلينسكي: عقوبات روسيا يجب أن تتناسب مع جرائم الحرب في بوتشا

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون متناسبة مع جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف.

وفي رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تليغرام مساء الثلاثاء، لفت زيلينسكي أنه يجري الإعداد لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال زيلينسكي إن الجيش الروسي قام بتعذيب الأوكرانيين في بوتشا.

وأضاف: "بعد رؤية العالم ما حدث في بوتشا، يجب أن تكون العقوبات ضد روسيا متناسبة مع جسامة جرائم الحرب التي ارتكبها المحتلون".

وأشار إلى مواصلة الجيش الأوكراني السيطرة على العديد من المناطق التي تحاول الوحدات العسكرية الروسية دخولها.

وأشار زيلينسكي صعوبة الوضع في منطقتي دونباس وخاركيف.

وأكد أن الجنود الأوكرانيين سيستمرون في القتال، مضيفا: "ليس لدينا خيار آخر. مصير أرضنا وشعبنا يتحدد".

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.