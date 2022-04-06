زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف الزراعة واستخدام الجوع كـسلاح ضد شعبه

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، روسيا باستهداف القطاع الزراعي في بلاده واستخدام الجوع كـ"سلاح" ضد شعبه.

وقال زيلينسكي خلال كلمته أمام البرلمان الأيرلندي عن طريق الفيديو كونفرنس، إن روسيا ضربت مستودعا جديداً لتخزين الوقود.

وأضاف أن الروس "يدمرون الأشياء التي تحافظ على سبل العيش للناس، مثل مخازن الوقود، ومخازن المواد الغذائية، والمعدات الزراعية، وحقول التعدين".

وأشار إلى أن الروس أغلقوا جميع الموانئ البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى السفن التي كانت تحمل بضائع زراعية للتصدير.

وتساءل زيلينسكي قائلاً: "لماذا يفعلون هذا؟ بالنسبة لهم، الجوع هو أيضا سلاح ضد مواطنينا العاديين، وأداة للسيطرة".

وتعد أوكرانيا مُصدراً رئيسياً للمواد الغذائية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا كانت إحدى الدول "الرائدة" في توريد المواد الغذائية في العالم، وإن "أكثر من 12 دولة ستعاني من نقص، وهذا هو الواقع بالنسبة لملايين الأشخاص الجياع، خاصة في شمال إفريقيا".

وأوضح أن روسيا تقوض الدولة الأوكرانية، وتدمر بنيتها التحتية، وتتسبب "عمداً" في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى "اضطراب سياسي وأعمال عنف، وسيتطلع اللاجئون الجدد لإنقاذ حياتهم".

كما دعا زيلينسكي إلى فرض "مزيد من العقوبات" على روسيا قائلاً: "إنهم (الروس) ما زالوا يتطلعون إلى إخضاع واحتلال كل الشعب الأوكراني، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن روسيا ستبدأ في البحث عن السلام وتتركنا وشأننا".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".