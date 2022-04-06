سلطانة تافدار.. أول محامية محجبة تُعين بمنصب "مستشارة الملكة" في إنجلترا



عيُنت المحامية البريطانية من أصول بنغالية سلطانة تافدار في منصب مستشارة الملكة (Queen's Counsel) لتصبح أول محامية محجبة تصل إلى المنصب الأعلى في مهنة المحاماة في إنجلترا. ويمكن لمن هم في هذا المنصب تقديم توصيات للدول والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي ويضم ألف و928 محامياً فقط في عموم البلاد.

وقالت تافدار في تصريحات من أمام مبنى محمة أولد بيلي العريقة في لندن إنها مرت برحلة طويلة وشاقة في حياتها المهنية وواجهت العديد من الصعوبات حتى وصلت لهذا المنصب.

وأضافت أن منصب مستشار الملكة يضم 34 محامية فقط من الأقليات العرقية وأصحاب البشرة السمراء بينما يبلغ إجمالي عدد السيدات به 575، مشيرة إلى وجود سيدتان محجبتان فقط في هذا المنصب.

وأعربت تفدار عن سعادتها بتعيينها في هذا المنصب الذي هو حلم لكل محام وعن سعادتها لكونها أول محامية جنائية تصل إليه.

وأوضحت تافدار أن النساء المنحدرات من أقليات عرقية ودينية والمحجبات يواجهن صعوبات وعوائق كثيرة في حياتهن المهنية في إنجلترا.

وأضافت أنها كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في المحكمة في بداية عملها وكان الجميع يسألونها إذا كانت متهمة في قضية أو مترجمة ولم يكن يخطر على بال أحد أنها محامية، وأنها تعرضت لمواقف مشابهة كثيرة طوال حياتها المهنية تمكنت من التغلب عليها.

حظر الحجاب المفروض على المحاميات في فرنسا

وأوضخت تافدار أنها تشارك في مبادرة دولية لمناهضة حظر الحجاب المفروض على المحاميات في فرنسا.

وقالت إن قرار المحكمة العليا في فرنسا بأن حظر الحجاب في مجال المحاماة ليس تمييزًا يعد أمراً محزناً ونوعا من التميز وإنكار لحرية الرأي.

وأضافت أنها حضرت مراسم تعيينها في منصب مستشار الملكة وهي مرتدية الحجاب بينما على الجانب الأخر من القناة (بحر المانش) أي في فرنسا لا يُسمح للنساء المحجبات بدخول المحاكم ولا إظهار دراتهن في الحياة العملية والعديد من المجالات، مشيرة إلى أن ذلك يعادل التمييز على أساس الجنس والعرق والدين ويعد أيضاَ انتهاكاً لحرية الرأي.

وتابعت " أشعر بسعادة لوصولي لهذا المنصب ولكن في الوقت نفسه أشعر بالحزن والأسف لما يحدث في فرنسا."

وأوضحت تافدار أنها من بين قيادات الحملة القانونية الدولية لمناهضة حظر الحجاب في مختلف المجالات بفرنسا.

وأشارت إلى أن فرنسا ستستضيف العام المقبل دورة الألعاب الأوليمبية وأن استضافة دولة لا تسمح للنساء المحجبات بالمشاركة في الألعاب الرياضية باستضافة الألعاب الأوليمبية التي ترمز إلى التسامح والتقاء الثقافات يعد أمرا غير منطقي.

وشددت على ضرورة أن تواصل النساء اللاتي يتعرضن للتمييز الكفاح لتجاوز هذه العقبات.