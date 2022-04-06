"فضيحة" غذائية في فرنسا والسلطات تغلق مصنعاً كبيراً للبيتزا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان، حظر إنتاج البيتزا داخل مصنع Buitoni في إقليم "الشمال" Nord.

فيما تشهد فرنسا منذ نهاية فبراير/شباط ظهور حالات جديدة من الفشل الكلوي لدى الأطفال المرتبط بالتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية أو العصيات القولونية. وأكدت السلطات الصحية أن العديد من هذه الحالات مرتبطة باستهلاك بيتزا Fraîch'Up من ماركة Buitoni التي ينتجها المصنع في مدينة كودري الشمالية.

وجاء في مرسوم صادر في الأول من أبريل/نيسان أمر بـ"توقف" الإنتاج الصناعي الغذائي في خطي إنتاج البيتزا في المصنع المعني.

يأتي القراربعد عمليتي تفتيش على النظافة أجراهما في 22 و 29 مارس وكلاء من مديرية حماية السكان (DDPP) في الشمال والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال (DGCCRF)، "كجزء من تحقيقاتهم التي أجريت فيما يتعلق بإخطار بوجود حالات من الإشريكية القولونية STEC [سلالة تنتج بكتيريا الشيغلا الزحارية]".

وقد أبرزت عمليات التفتيش هذه "تدهور مستوى الرقابة على نظافة الأغذية في مصنع كودري ما أدى إلى إصدار أمر بوقف أنشطة الإنتاج الصناعي في المصنع".

هذا وتوفي طفلان في مارس/آذار الماضي بعد تعرضهما لعدوى البكتيريا. فيما تحدثت صحف محلية عن "فضيحة" غذائية.

وقد فتحت السلطات في هذه القضية تحقيقاً في جرائم "القتل الخطأ" و"الخداع" و"تعريض الآخرين للخطر" وعُهد به إلى مركز الصحة العامة التابع لمكتب المدعي العام في باريس.