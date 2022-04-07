بعد إصابات بالسلمونيلا.. سحب المزيد من منتجات كيندر من أسواق أوروبا

أعلنت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولا سحب المزيد من منتجات علامتها التجارية الشهيرة "كيندر" الخاصة بالأطفال من المملكة المتحدة وإيرلندا، بعد تسجيل إصابات بالسلمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وقالت "فيريرو" في بيان "مع أن الوضع لا يزال على حاله، ندرك تماماً أنّ عيد الفصح يقترب تزامناً مع ارتفاع متوقّع في مبيعات هذه المنتجات"، مضيفةً "لذلك، قررنا كإجراء احترازي إضافي، سحب مزيد من المنتجات المصنّعة في المصنع نفسه خلال الفترة ذاتها".

ويشمل السحب منتجات بيض كيندر "kinder surprise" المُباعة بالقطعة أو ضمن علبة من ثلاث بيضات تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022"، في حين أنّ المنتجات التي سُحبت من الأسواق الثلاثاء تشمل تواريخ صلاحيتها الفترة الممتدة بين 11 تموز/يوليو و7 تشرين الأول/أكتوبر.

واتخذت الشركة كذلك "قراراً احترازياً بسحب منتجات أخرى تشمل Kinder Mini Eggs و Kinder Egg Kits و Kinder Surprise بحجم 100 غرام وSchokobons في المملكة المتحدة وإيرلندا التي يوصى باستهلاكها بين 20 نيسان/أبريل و21 آب/أغسطس".

وأعلنت "فيريرو" الثلاثاء سحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنعها في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

وقالت إنّها تواصل تعاونها مع السلطات الصحية في بريطانيا وإيرلندا "في ضوء تسجيل حالات إصابة بداء السلمونيلا"، رغم "عدم رصد السالمونيلا حتى الساعة في أي منتج تابع لـ+كيندر+ موجود في هذه السوق".

وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية أفادت الثلاثاء برصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، عند 15 شخصا تناولوا منتجات "كيندر" المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.