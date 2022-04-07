الخارجية الأذربيجانية: خطوة جديدة للسلام مع أرمينيا خلال المحادثات الثلاثية في بروكسل

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الخميس، إنه تم اتخاذ خطوة مهمة للسلام مع أرمينيا، خلال المحادثات الثلاثية في بروكسل أمس الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعقيبا على نتائج اللقاء الثلاثي الذي انعقد الأربعاء بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأوضح البيان أنه تقرر نتيجة اللقاء الثلاثي إعطاء التعليمات لوزارتي خارجية البلدين من أجل التحضير لمحادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لغاية نهاية أبريل/ نيسان الجاري، مهمتها ترسيم الحدود بين البلدين.

وأردف أن اللقاء ناقش أيضا فتح الطرق البرية والسكك الحديدية بين البلدين.

وأفاد: "يعتبر اجتماع بروكسل خطوة مهمة من أجل مصالح أذربيجان وإحلال السلام والرفاه في المنطقة".

والأربعاء، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن علييف وباشينيان اتفقا على بدء عملية ملموسة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد اتفاقية سلام محتملة بين أذربيجان وأرمينيا.

والأسبوع الماضي، شدد الرئيس الأذربيجاني على ضرورة توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا في أقرب وقت، مشيرا أن الاعتراف المتبادل بسيادة الأراضي يجلب السلام لمنطقة القوقاز.