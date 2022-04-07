بريطانيا تلغي رحلات جوية بسبب نقص في عدد موظفيها

ألغت شركات طيران بريطانية، خلال الأيام الماضية، رحلات جوية مجدولة بسبب نقص في موظفيها، على خلفية إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا.

وقالت قناة بي بي سي الأربعاء، إن إلغاء رحلات الطيران في بريطانيا ما زال مستمرًا نتيجة عجز في الموظفين لدى شركات الطيران.

وأضافت أن غياب عدد كبير من العاملين بشركات الطيران بسبب إصابتهم بفيروس كورونا يعني إلغاء المزيد من الرحلات الجوية قبل عيد الفصح.

وأشارت القناة أن الآلاف من البريطانيين الذين يخططون للسفر في عطلة عيد الفصح، أول عطلة منذ إلغاء قيود السفر، فوجئوا بأن رحلاتهم تأخرت أو ألغيت.

وأرجعت سبب ذلك أن شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كافٍ من الموظفين لتلبية الزيادة في الطلب على تذاكر الطيران.

وأوضحت بي بي سي أن حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا زادت من نقص أعداد الموظفين في المطارات وشركات الطيران.

ولفتت أن شركات الطيران والمطارات ما زالت تسعى لتعيين موظفين جدد بعد فقدان الآلاف من الوظائف وترك العديد من الموظفين لعملهم خلال فترة (تدابير) جائحة كورونا.

وبحسب بي بي سي، فإن الخطوط الجوية البريطانية ألغت أربع رحلات في مطار "هيثرو" بالعاصمة لندن، الأربعاء، بسبب تغيب عدد من موظفيها نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت شركة الطيران ألغت مؤخرًا 74 رحلة إضافية، وأشارت إلى نيتها إلغاء معظم الرحلات، عقب قرار بتقليص جدولها الزمني حتى نهاية مايو/ أيار القادم.

فيما أعلنت شركة "إيزي جيت" للطيران البريطانية، الأربعاء، إلغاء حوالي 30 رحلة في مطار "غاتويك" الدولي، جنوب لندن، وفق القناة.

وقالت "إيزي جيت"، في بيان، إن مستويات غياب موظفيها، بلغت ضعف المستويات الطبيعية، بسبب (الإصابة) بفيروس كورونا.

وأضافت أن الوجهات الرئيسية التي تأثرت بإلغاء الرحلات كانت العاصمة الهولندية أمستردام ومدينة "كراكوف" البولندية ومدينة "بولونيا" الإيطالية والعاصمة الألمانية "برلين".

وأسفرت حالة الفوضى في مطار "مانشستر" الدولي (شمال غربي إنجلترا) إلى إعلان كارين سمارت، المديرة الإدارية للمطار، الثلاثاء، استقالتها.

جاء ذلك بعد إعلان عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، أن أفرادا من الشرطة وطاقم الإطفاء والإنقاذ يمكن تجنيدهم للمساعدة في معالجة الفوضى في المطار المذكور.

وحتى ظهر الخميس، سجلت بريطانيا ما يزيد عن 21 مليون و461 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عنه 169 ألف و95 حالة.