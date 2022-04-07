ستولتنبرغ: الناتو يبحث تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية الحلف يبحثون مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ أن الاجتماع سيتناول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا نظرا لحاجتها الماسة إلى أنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة المضادة للدبابات، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأضاف: "يتحمل الناتو أيضا مسؤولية حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، لذلك، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، صعدنا وجودنا العسكري في الجزء الشرقي من الحلف".

وأوضح: "نسعى إلى التأكد من عدم وجود مجال لسوء الفهم والتقدير لدى موسكو بشأن استعدادنا لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الدعم بالسلاح، وتصعيد العقوبات لمواجهة الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، لذلك، أرحب أيضا بحقيقة أن حلفاء الناتو يعملون الآن على فرض المزيد من العقوبات على موسكو".

وبشأن موقف الحلف من عدم إرسال قوات إلى كييف، قال ستولتنبرغ : "لدينا أيضا مسؤولية لمنع هذا الصراع من الامتداد خارج أوكرانيا، وأن يصبح أكثر فتكا وخطورة وتدميرا".

واختتم ستولتنبرغ حديثه بالقول: "بناء لما سبق ذكره، نقدم الدعم ونعمل بجد بهدف منع تصعيد الصراع".