لافروف: أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق تحيد عن مبادئ اجتماع إسطنبول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن أوكرانيا قدمت أمس الأربعاء مسودة اتفاق تحيد عن المبادئ المحددة في اجتماع إسطنبول الشهر الماضي.

وأضاف أن ثمة اقتراح بأن يتم بحث مسألتي القرم ودونباس خلال اجتماع القادة (في حال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي).

وتابع: "أوكرانيا ستطالب في المرحلة التالية بسحب الجنود (من القرم ودونباس) وهذا غير مقبول".

واعتبر لافروف أن واشنطن وحلفاءها يتحكمون في سلطة كييف ويرغمون زيلينسكي على مواصلة القتال.

وذكر أن القوات الروسية انسحبت من العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف عقب اجتماع إسطنبول، مؤكدا أن هذه كانت "بادرة حسن نية" لدفع عملية الاتفاق إلى الأمام.

ولفت إلى وجود "استفزاز" فيما يتعلق بمقتل المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، وأن الغرب استخدم ذلك من أجل فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد الوزير أن وفد بلاده سيواصل عملية التفاوض ويحدد بشكل واضح وكامل كل المواقف والمطالب، ويعزز مسودة الاتفاق رغم كل الاستفزازات الغربية.

وشهدت إسطنبول نهاية مارس/ آذار الفائت مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.