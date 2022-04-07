لافروف يتهم أوكرانيا بالتراجع عما تم التوصل إليه في لقاء إسطنبول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق بعيدة عن المبادئ التي اتفق عليها في لقاء إسطنبول.

وأضاف، الخميس، أن ثمة اقتراح ببحث مسألتي القرم ودونباس خلال اجتماع القادة (في حال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي).

وتابع: "أوكرانيا ستطالب في المرحلة التالية بسحب الجنود (من القرم ودونباس) وهذا غير مقبول".

واعتبر لافروف أن واشنطن وحلفاءها يتحكمون في السلطة بكييف ويرغمون زيلينسكي على مواصلة القتال.

واتهم لافروف أوكرانيا بإفشال المحادثات مع موسكو من خلال تغيير موقفها التفاوضي.

وقال إن أوكرانيا تراجعت عن اقتراحها بأن الضمانات الدولية لأمنها لا تنطبق على شبه جزيرة القرم.

كما اتهم لافروف أوكرانيا بتعديل بند في مسودة اتفاق قدمته في وقت سابق تنص على أنه يمكن تنظيم تدريبات عسكرية على الأراضي الأوكرانية بموافقة جميع الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.

وأضاف لافروف أن روسيا تعتزم مواصلة المحادثات رغم "الاستفزازات" الأوكرانية.