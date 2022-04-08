الاتحاد الاوروبي يعلن تجميد أصول روسية بـ 29 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه جمد أصولا روسية بنحو 32 مليار دولار أمريكي (29,5 مليار يورو) على الأقل حتى الآن.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الأصول المجمدة "تشمل سفنا ومروحيات وعقارات إضافة إلى حظر تعاملات مالية".

وفي وقت سابق اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته السابقة لودميلا، في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي ورجال الأعمال والأقلية الحاكمة ردا على العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا في قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميدا للأصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد.

وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الأفراد، وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على فرض حظر على واردات الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، بالإضافة إلى حظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، تمثل 23٪ من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي 24 فبراير /شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها"