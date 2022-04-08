رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا مهددة بالتفكك ومستقبل أوكرانيا أوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن روسيا مهددة بـ"التفكك" بسبب العقوبات المفروضة عليها، وأن لأوكرانيا "مستقبلا أوروبيا".

وقالت أورسولا فون دير لايين الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي".

واضافت أن "معركتكم هي أيضا معركتنا. أنا هنا في كييف معكم اليوم لتوجيه رسالة بالغة القوة: الاتحاد الاوروبي الى جانبكم. نحن الى جانبكم".

ونددت فون دير لايين بما حصل للمدنيين في بوتشا، في إشارة لما ارتكتبه القوات الروسية التي احتلت هذه المدينة الصغيرة شمال غرب العاصمة الاوكرانية.

وقالت "لقد تحطمت إنسانيتنا في بوتشا"، واصفة أيضا مقتل خمسين مدنيا في قصف استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا قبل بضع ساعات بأنه "مروع".

واكدت "أننا نستنفر قوتنا الاقتصادية لجعل بوتين يدفع ثمنا باهظا جدا".

من جهته، أعرب زيلينسكي عن "امتنانه الشخصي" لرئيسة المفوضية الاوروبية على خمس رزم من العقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على موسكو، لكنه اكد أن "هذا غير كاف".

وزارت فون دير لايين الجمعة بوتشا التي باتت رمزا لفظائع الحرب في اوكرانيا، يرافقها وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء السلوفاكي ادوار هيغر.