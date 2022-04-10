اجتماع أوروبي الإثنين يبحث خطوات جديدة لدعم أوكرانيا

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعا لمناقشة اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم أوكرانيا أمام الهجوم الروسي.

وفي تغريدة عبر توتير، الأحد، أشار الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن الاتحاد يبذل ما بوسعه لوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي يلجأ إلى كافة الوسائل، بما في ذلك الدبلوماسية والعقوبات، ويدعم أوكرانيا اقتصاديا وبالسلاح.

وأكد في هذا الإطار أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعقدون اجتماعا غدا الإثنين، لبحث اتخاذ مزيد من الخطوات على هذا الصعيد.

ورغم عدم ذكر بوريل مكان انعقاد الاجتماع؛ إلا أن العادة جرت أن تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، اجتماعات من هذا النوع.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.