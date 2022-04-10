انتخابات رئاسية.. الفرنسيون يصوتون لاختيار رئيس للجمهورية اليوم

بدأت مراكز الاقتراع استقبال المواطنين الفرنسيين صباح الأحد للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وذكر موقع "فرانس 24"، الأحد، أن "مراكز الاقتراع في البلاد فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباح الأحد بالتوقيت المحلي (06:00 ت. غ) لبدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

وأضاف الموقع أن "حوالي 48.7 مليون ناخب فرنسي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت".

وتغلق مراكز التصويت عند الساعة الثامنة مساء (18:00 ت. غ)، على أن يبقى مرشحان لخوض الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل/نيسان 2022، بحسب المصدر نفسه.

ويتنافس على المقعد الرئاسي 12 مرشحا، هم 8 رجال و4 نساء، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن ستة منهم فقط هم الأبرز في السباق.

وبين المتنافسين الستة الرئيسيين، ثلاثة ينتمون لليمين واثنان من اليسار المتطرف، أما السادس فهو الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود بقصر الإليزيه منذ مايو/ أيار 2017.

وخرج ماكرون (44 عاما) من عباءة الحزب الاشتراكي (يسار)، وأسس حزب "الجمهورية إلى الأمام".

ويُنظر إلى ماكرون على أنه ينتمي إلى "تيار الوسط"، ويجتذب ناخبين من اليمين واليسار.

وإلى جانب ماكرون، المرشحون البارزون هم مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكرس، ومرشحة الحزب الاشتراكي (يسار) آن هيدالغو، ومرشح "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) جان لوك ميلنشون.

وكذلك مرشحة "التجمع الوطني" اليمينية مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" اليميني المتطرف إيريك زمور.

وإذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابات الأحد، تُجرى جولة ثانية في 24 أبريل 2022، بين صاحبي المرتبة الأولى والثانية في عدد الأصوات.

وهذه الانتخابات هي الـ12 منذ قيام ما يُعرف بـ"الجمهورية الخامسة"، وهي تشير إلى الدستور الجمهوري الخامس والحالي في فرنسا، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1958.