مسؤول أمريكي: روسيا عينت قائدا جديدا لحربها في أوكرانيا

صرح مسؤول أمريكي رفيع، الأحد، أن روسيا عينت قائدا جديدا لحربها في أوكرانيا، بعد أن منيت بنكسات كبيرة في عمليتها العسكرية التي بدأتها في فبراير / شباط الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) إن روسيا اختارت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف (60 عاما)، أحد أكثر الضباط العسكريين خبرة في روسيا، كقيادي جديد لحربها في أوكرانيا.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن الجنرال دفورنيكوف له سجل من الوحشية ضد المدنيين في سوريا ومسارح الحرب الأخرى.

بدوره، رأى جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه "لا يمكن لتعيين أي جنرال أن يمحو حقيقة أن روسيا واجهت بالفعل فشلًا استراتيجيًا في أوكرانيا".

وأضاف سوليفان، في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن "الجنرال المعين سيكون مجرد مرتكب جديد للجرائم والأعمال الوحشية ضد المدنيين".

وتابع أن "الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها لدعم الأوكرانيين في مواجهته ومقاومة القوات التي يقودها".

ويأتي قرار إنشاء قيادة جديدة لساحة المعركة في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لما يُتوقع أن يكون دفعة كبيرة وأكثر تركيزًا لتوسيع السيطرة الروسية في دونباس ويأتي بعد محاولة فاشلة لغزو العاصمة كييف، وفق الوكالة الأمريكية.

واكتسب دفورنيكوف شهرة أثناء قيادته لمجموعة القوات الروسية في سوريا، وشغل مناصب كبيرة في الجيش الروسي قبل تعيينه مسؤولا عن القوات الروسية في سوريا عام 2015.

ووصف سوليفان الجنرال بأنه لديه سجل من الوحشية ضد المدنيين في سوريا، متوقعا أن يكون له نفس السجل في أوكرانيا.

وشدد على أن استراتيجية الولايات المتحدة لا تزال كما هي في تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري واللوجستي الذي تحتاجه.