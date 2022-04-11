إعلام بريطاني: فنلندا والسويد تنضمان لحلف الناتو الصيف المقبل

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، الإثنين، أن فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين - لم تسمهم - قولهم إن روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضافوا أن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين للحلف كانت موضع نقاش وجلسات متعددة خلال محادثات بين وزراء خارجية دول الناتو الأعضاء، الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن البلدين.

وجاء تغير مواقف فنلندا والسويد من الانضمام للناتو على خلفية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا وتهديدها دول الجوار بمصير مماثل في حالة تفكيرها الانضمام لحلف الناتو والتخلي عن الحياد.

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين: "إن الانضمام وعدم الانضمام لحلف الناتو خياران لهما عواقب".

وتابعت مارين: "نحن بحاجة إلى تقييم الآثار قصيرة المدى وطويلة الأجل، يجب أن نضع في اعتبارنا هدفنا، وهو ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف".

وأوضحت: "سنجري مناقشات متأنية للغاية لكن لن نأخذ وقتا أكثر مما نحتاجه"، مبينةً إمكانية "انتهاء المناقشات قبل منتصف الصيف" مع موعد قمة الناتو المرتقبة يونيو/حزيران المقبل في مدريد.

ووافق القادة الفنلنديون على البقاء على الحياد خلال الحرب الباردة مقابل ضمانات من روسيا بعدم غزوها، وبقيت فنلندا البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة غير منحازة عسكريا، لأسباب من بينها تجنب استفزاز جارتها الشرقية التي تربطها معها حدود يبلغ طولها 1300 كلم.