الصين تعزز إمكانيات الجيش الصربي بمنظومات صواريخ أرض-جو

أكدت الصين أنها أرسلت دفعة من "الإمدادات العسكرية المنتظمة" إلى صربيا، مع التشديد على أن تلك الإمدادات "لا صلة لها بالوضع الحالي" المتوتر في المنطقة.

تسلمت صربيا، حليفة الصين، منظومة صينية متطورة مضادة للطائرات، وذلك في إطار عملية شبه سرية تمت في عطلة الأسبوع، وسط مخاوف من تسبب عملية حشد الأسلحة في البلقان في تهديد السلام الهش في تلك المنطقة في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب في أوكرانيا.

وكشف خبراء الإعلام والعسكرية الأحد عن وصول ست طائرات نقل صينية تابعة للقوات الجوية من طراز واي-20 إلى مطار بلغراد المدني في وقت مبكر من يوم السبت، وأشارت التقارير إلى أنها كانت تحمل على متنها منظومات صواريخ أرض-جو من طراز إتش كيو-22 لتعزيز تسليح الجيش الصربي.

ودون الكشف عن تفاصيل الإمدادات، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأن الشحنة جزء من "مشروع" يأتي في إطار "خطة التعاون السنوية" بين الصين وصربيا.

وأضاف أنه يتمنى ألا تقوم وسائل الإعلام بتحميل الأمر تفسيرات أكثر من معناه.

ويرى الخبراء أن إرسال الصين أسلحة إلى دولة صربيا مرورا بأراض ما لا يقل عن دولتين من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهما تركيا وبلغاريا، يعكس اليد الطولى للصين وتأثيرها العالمي.