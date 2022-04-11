زيلينسكي: روسيا تخشى الاعتراف بفشل سياستها تجاه أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تخشى الاعتراف بأن سياستها المستمرة تجاه أوكرانيا كانت منذ عقود خاطئة، وأنها تخشى الاعتراف بفشلها.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة عبر تطبيق تيليجرام الأحد، أن روسيا تحاول إلقاء اللوم على أوكرانيا في عدوانها، مذكرا أنها ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.

وأضاف أن روسيا تعطل الحياة الطبيعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، بممارساتها في قتل المدنيين والأطفال منذ 8 سنوات ثم تلقي باللوم على أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو دمرت أقوى منطقة صناعية في أوروبا الشرقية، وشنت حربا واسعة النطاق ضد بلاده.