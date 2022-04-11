وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة إس-300 التي قدمتها سلوفاكيا لأوكرانيا

دمر الجيش الروسي أنظمة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات التي سلمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا مؤخرًا، وفق ما أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

وأضاف كوناشينكوف في تصريح له بمؤتمر صحفي الاثنين، أن تدمير المنظومة الجوية تم بواسطة صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر.

وأوضح أن الصواريخ الروسية استهدفت 4 منصات "إس 300"، كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأضاف أن العملية أسفر عن تدمير منظومة الصواريخ، إلى جانب مقتل 25 عسكريا أوكرانيا.

ولم يذكر المتحدث الروسي في تصريحه سلوفاكيا علناً، واكتفي بالإشارة إليها بـ "بلد أوروبي".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، أعلن في وقت سابق أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ "إس-300" الروسية للدفاع الجوي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.