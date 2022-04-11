يونيسيف تعلن نزوح أكثر من ثلثي الأطفال الأوكرانيين خلال 6 أسابيع

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الإثنين، عن نزوح أكثر من ثلثي الأطفال الأوكرانيين ومقتل 142 آخرين منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا، بطلب من ألبانيا والولايات المتحدة، في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول "صون السلام والأمن في أوكرانيا".

وقال مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "مانويل فونتين" في كلمته خلال الجلسة: "تحققت المفوضية السامية لحقوق الإنسان،حتى أمس الأحد، من مقتل 142 طفلاً وإصابة 229 طفلاً آخرين، وقد نتج الكثير منها عن تبادل إطلاق النار أو استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان".

وأضاف: "في غضون 6 أسابيع فقط، نزح مايقرب من ثلثي الأطفال الأوكرانيين (لم يقدم رقما محددا)، لقد أجبروا على ترك كل شيء وراءهم: منازلهم ومدارسهم وأسرهم في كثير من الأحيان".

وتابع: "من بين 3.2 مليون طفل يُقدر أنهم بقوا في منازلهم، قد يكون نصفهم تقريبًا معرضًا لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء".

وأعرب المسؤول بـ"يونيسيف" عن "القلق الشديد بشأن "مخاطر العنف والاستغلال الجنسي والإساءة والإتجار الذي يتعرض له الأطفال والنساء خلال رحلة الفرار إلى بر الأمان في البلدان المجاورة".

وأردف قائلا: "أما داخل أوكرانيا ، فما زلنا نواجه ظروف تشغيل صعبة للغاية حيث تمنعنا الأعمال العدائية المستمرة من الوصول إلى أولئك الذين في أمس الحاجة إلى مساعداتنا في العديد من مناطق البلاد".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".