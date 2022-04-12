أوكرانيا ترفض طلب الرئيس الألماني زيارة كييف

رفضت أوكرانيا طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر- شتاينماير، زيارة العاصمة كييف هذا الأسبوع، ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينماير للصحفيين، خلال زيارة إلى بولندا، الثلاثاء، إنه أراد زيارة كييف مع الزعماء الأوروبيين الآخرين، لإظهار التضامن مع أوكرانيا.

وأضاف أنه كان جاهزا للزيارة لكن يبدو أن كييف لا تريد ذلك.

وذكر الرئيس الألماني أن نظيره البولندي أندريه دودا هو من اقترح زيارة كييف هذا الأسبوع مع زعماء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لإظهار تضامن أوروبا القوي مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، في وقت سابق، الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عارض زيارة شتاينماير بسبب سياساته في السنوات الماضية التي تدعو إلى توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا.

وشغل السياسي الديمقراطي الاجتماعي البارز مرتين منصب وزير الخارجية، في 2005-2009 ولاحقًا في 2013-2016، في حكومات ائتلافية بقيادة المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل.