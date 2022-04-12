بوتين يشيد بإنجازات جيشه في أوكرانيا والنصر "مسألة وقت فقط"

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العملية العسكرية في أوكرانيا "ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك"، مشيرا أن المواجهات مع القوى المناهضة لموسكو في أوكرانيا "كانت حتمية، ولكنها مسألة وقت فقط".

جاء ذلك في زيارة أجراها بوتين الثلاثاء، إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، في مقاطعة آمور شرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي الموافق اليوم 12 أبريل/نيسان، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

واعتبر الرئيس الروسي أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا "مفهومة تماما وتحمل أهدافا نبيلة"، وفق تصريحه.

وأضاف: "هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، لذلك اضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة الى حل سلمي لقضية دونباس".

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا "بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا"، فيما أشاد بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأردف: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".