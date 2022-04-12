رئيس وزراء ألبانيا يشدد على أهمية تركيا الكبيرة لأمن أوروبا

أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أن لتركيا أهمية كبيرة لأمن أوروبا بأسرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز، عقب لقائهما في العاصمة الألمانية برلين، مساء الإثنين.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان تأثير دول مثل روسيا أو الصين أو تركيا أو بلدان عربية على دول غرب البلقان قد ازداد في العامين الماضيين، ذكر راما أنه ليس كل الجهات الفاعلة أو الأطراف الثالثة التي يمكن أن يكون لها تأثير على غرب البلقان، لها نفس التأثير.

ولفت راما أن التأثير الروسي في المنطقة يمثل مشكلة لا سيما في ظل الظروف الحالية، مبينا أن ذلك يظهر ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتقريب كل دول غرب البلقان منه.

وأكد راما أن تركيا ليست طرفا ثالثا بل شريكا استراتيجيا لألبانيا.

وقال: "تعد تركيا عنصرا أمنيا مهما جدا لأوروبا بأكملها".

من جهته، قال المستشار الألماني شولتز إن تكامل دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي مهم للغاية وإن تحقيق ذلك هو أحد أكبر مهام التكتل.

وقال: "منطقة غرب البلقان تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لألمانيا وهي جزء من أوروبا".

ولفت أن ألمانيا تؤيد بدء مفاوضات انضمام ألبانيا وشمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "هذا يصب في مصلحتنا المشتركة ومهم للغاية لاستقرار المنطقة وبالتالي لأوروبا بأكملها".