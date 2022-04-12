كييف تصادر سفن روسية في ميناء أوديسا بهدف تأميمها

أعلن مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني "SBI"، الثلاثاء، احتجاز عشر سفن روسية في ميناء "أوديسا" جنوب غرب البلاد، بهدف تأميمها لاحقا.

وأضاف المكتب، في بيان، أنه بمساعدة قوات خفر السواحل، قام بمنع ثماني سفن شحن روسية وناقلتين، كانت تخضع للصيانة في ميناء "أوديسا"، من مغادرة أوكرانيا.

وأوضح البيان أن السفن "شاركت في الأنشطة اللوجستية الروسية في البحر الأسود ونهر الدانوب".

وقال المكتب إنه "سيواصل العمل الجاد للكشف عن الممتلكات الروسية وتأميمها"، حسب البيان.

مؤخرا، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أنه سيتم تأميم جميع الممتلكات الروسية في أوكرانيا، وفق وكالة "تاس" الروسية.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يوسع سلطة مصادرة الممتلكات الخاضعة للتأميم، لتشمل تلك الخاصة بالمواطنين الروس والأفراد المرتبطين بموسكو.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قانونا يمكّن السلطات الأوكرانية من المصادرة القسرية لما تملكه كيانات روسية.