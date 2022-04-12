واشنطن تعرب عن قلقها من التقارير حول استخدام روسيا أسلحة كيماوية بماريوبول

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن التقارير عن استخدام روسيا أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الأوكرانية مقلقة للغاية.

وقال في بيان: "نحن على علم بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أن القوات الروسية ألقت ذخيرة كيميائية على ماريوبول. لا يمكننا تأكيد ذلك في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف أن التقارير إن صحت فإنها مقلقة للغاية وتعكس مخاوف بلاده بشأن إمكانية استخدام روسيا للغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية في أوكرانيا.

والإثنين، أعلنت كتيبة العمليات الخاصة الأوكرانية "آزوف" أن القوات الروسية ألقت مادة سامة مجهولة المصدر على الجيش الأوكراني والمدنيين في مدينة ماريوبول باستخدام طائرة مسيرة.

وأكدت في بيان، رصد فشل تنفسي لدى المصابين إثر الهجوم الذي وقع في ساعات المساء، وأن البحث ما زال جاريا في آثار المادة السامة.