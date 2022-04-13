أرمينيا تؤكد ضرورة تجنب الجمود في المفاوضات مع تركيا

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تبذل بلاده ما بوسعها لتجنب الجمود في المفاوضات مع تركيا.

وأعرب باشينيان في خطاب أمام أعضاء البرلمان، قيّم فيه عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، عن اعتقاده بضرورة إقامة حوار ومواصلة المفاوضات مع أنقرة رغم كل شيء.

وقال: "يجب أن نبذل ما بوسعنا لتجنب جمود المفاوضات مع تركيا، نتفهم أن نتائج العملية قد لا تكون بهذه السرعة ونشرح ذلك لشركائنا الدوليين، لكن بدون نتائج سريعة هناك خطر حدوث ركود".

وتابع: "لتجنب هذا النوع من الركود، يجب أن تكون قادرا على المضي قدما في خطوات صغيرة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن شركاء بلاده الدوليين يدعمون بشكل كامل تطبيع العلاقات التركية الأرمينية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان، كممثلين خاصين لمباحثات تطبيع العلاقات.

وعقد قليج وروبينيان في 14 يناير/ كانون الثاني 2022، الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات.