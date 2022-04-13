الأعلى منذ 3 عقود.. التضخم في بريطانيا يبلغ 7 بالمئة في شهر مارس

ارتفع التضخم في بريطانيا بنسبة 7 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، في أعلى نقطة له منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بارتفاعات حادة على أسعار الطاقة والغذاء والسكن والمواد الخام، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، إن التضخم (أسعار المستهلك) صعد في مارس الماضي إلى 7 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 6.2 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي.

ووفق البيانات التاريخية لأسعار المستهلك في بريطانيا، فالنسبة المسجلة الشهر الماضي هي الأعلى منذ مارس 1992 حين سجلت آنذاك 7.1 بالمئة.

وتتجه أسعار المستهلك في بريطانيا لتسجيل زيادة مرتقبة خلال أبريل/ نيسان الجاري، بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين، اعتبارا من مطلع الشهر نفسه.