رؤساء بولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا يصلون أوكرانيا

وصل رؤساء بولندا أندريه دودا، ولاتفيا إيغيلز ليفيتس، وليتوانيا غيتاناس ناوسيدا، وإستونيا ألار كاريس، الأربعاء، كييف للقاء نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وغرد رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، في وقت سابق على تويتر، قائلاً إنه يتجه إلى العاصمة الأوكرانية "برسالة قوية من الدعم السياسي والمساعدة العسكرية".

وأضاف أن بلاده "ستستمر في دعم معركة أوكرانيا من أجل سيادتها وحريتها".

وقال رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس، في تغريدة، إن الزيارة التي يقوم بها إلى أوكرانيا بمعية نظرائه من ليتوانيا واستونيا وبولندا تهدف إلى إظهار "التضامن الكامل مع الشعب البطل ورئيسهم".

وغرد الرئيس الاستوني ألار كاريس: "في طريقنا إلى كييف، المدينة التي عانت بشدة من الحرب الروسية منذ زيارتي الأخيرة. جنبا إلى جنب مع الرؤساء دودا ونوسيدا وليفيتس في زيارة لأوكرانيا لنظهر دعماً قوياً للشعب".

وأضاف كاريس: "وسنلتقي بصديقنا العزيز الرئيس زيلينسكي"، فيما شارك صورة للرؤساء الأربعة خارج قطار أوكراني، دون أن يقدم تفاصيل عن الزيارة.

وقال متحدث الرئيس الإستوني، إن الاجتماع سيركز على "سبل مساعدة المدنيين والعسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحقيقات في جرائم الحرب"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكاتب الرؤساء الأربعة رفضت الإدلاء بتفاصيل الزيارة لأسباب أمنية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".