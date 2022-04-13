شولتس: منزعجون من رفض أوكرانيا زيارة الرئيس الألماني

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقبال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف بالـ "مزعج".

وأفاد شولتس في تصريحات لإذاعة "RBB24 info"، الأربعاء، أنه لا يخطط لزيارة أوكرانيا في الوقت الراهن، مشيرا أنه زارها قبل وقت قصير من اندلاع الحرب، وتحدث إلى زيلينسكي مرارا.

وردا على سؤال حول رفض طلب تقدم به الرئيس الألماني لزيارة كييف، قال شولتس: "أراد رئيس ألمانيا الذهاب إلى أوكرانيا وكان في طريقه للقاء الرئيس (زيلينسكي)، (شتاينماير) هو رأس الدولة في ألمانيا، وأعيد انتخابه بالأغلبية العظمى لما قدمه من خدمات، لذا فإن استقباله كان سيغدو جيدا".

ولفت إلى أنه لا يرغب في التعليق كثيرا على هذه المسألة، مضيفا بالقول إن رفض استقبال شتاينماير "إذا لزم صياغته بلباقة مزعج بعض الشيء".

وفي معرض دفاعه عن شتاينماير، ذكر شولتس أن الرئيس الألماني أدان العدوان الروسي على أوكرانيا.

والثلاثاء، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عارض زيارة شتاينماير بسبب سياساته في السنوات الماضية، والتي تدعو إلى توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا.