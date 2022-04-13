ماكرون: من الضروري ألا تدير تركيا ظهرها لأوروبا على المدى البعيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على أوروبا التفكير بعلاقاتها مع تركيا وروسيا مجددا وإنه من الضروري ألا تدير تركيا ظهرها لأوروبا على المدى البعيد

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع مجلة "لا بوينت" الفرنسية، أوضخ فيها ماكرون أنه من المهم لأوروبا التفكير مجددا بعلاقاتها مع تركيا وروسيا، وإلا فإنها لن تتمكن من العيش بسلام.

وأكد أن ضعف أوروبا زاد من شجاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودفعه لبدء الحرب على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.