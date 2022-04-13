وزير الخارجية الإيطالي: تركيا أكثر من يعمل من أجل السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن تركيا أكثر بلد يعمل من أجل السلام ولإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأكد دي مايو في تصريحات لقناة إذاعية، الأربعاء، على ضرورة العمل من أجل تسريع الدبلوماسية، وحث على ضرورة أن يشجع الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر للسلام قبل وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "أكثر بلد يعمل من أجل السلام هي تركيا، حيث يمكنها التحدث مع الجانبين (الروسي والأوكراني)".

وأفاد أن الموارد المالية ما لم تُقطع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال العقوبات، فإن الأخير سيواصل تمويل الحرب ولن يفكر في الجلوس على الطاولة معتقدا أنه سيفوز.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".