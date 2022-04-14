أوكرانيا تعلن استهداف الطراد الروسي "موسكو"

أعلنت أوكرانيا أن قواتها أصابت الطراد الروسي (موسكو) في البحر الأسود بصاروخين من طراز نبتون المضاد للسفن.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا الأوكرانية، مكسيم مارشينكو، أن الجيش الأوكراني أصاب الطراد (موسكو)أوكران بصاروخين ما تسبب في أضرار جسيمة.

وأشار في بيان الأربعاء، إلى تعرض الطراد التابع للأسطول الروسي لأضرار جسيمة ونشوب حريق فيه.

وذكر مارشينكو أن عدد أفراد طاقم الطراد يقدر بـ 510 أشخاص.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطراد تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار ذخيرة نتيجة اندلاع حريق على متنه.

وأعلنت في بيان، إجلاء طاقم الطراد وإجراء التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.

ويعتبر طراد (موسكو) من أهم السفن الصاروخية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 1164، ورمزا من رموز الأسطول الروسي منذ أن تم ضمه للخدمة في القوات البحرية عام 1983.

ويتسلح الطراد بـ 16 منصة لإطلاق صواريخ "P-1000 Vulkan" وأنظمة مدفعية، ومنظومات "Osa-M" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، إضافة إلى منظومات لإطلاق طوربيدات مضادة للغواصات والسفن الحربية، بسحب قناة "روسيا اليوم".