زيلينسكي يطالب أوروبا بالتخلي عن الطاقة الروسية لوقف تمويل آلة الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الطاقة الروسية لوقف تمويل آلة الحرب الروسية.

وفي رسالة مصورة نشرها مساء الأربعاء، شدد زيلينسكي على وجوب فرض الاتحاد حظر نفطي على روسيا.

وقال: "يجب على أوروبا أن تظهر بوضوح أنها مستعدة للتخلي عن جميع مصادر الطاقة الروسية، بما يعني التوقف عن تمويل آلة الحرب الروسية".

وأكد أن القوات الروسية كثفت نشاطها في شرق وجنوب البلاد وواصلت هجماتها الصاروخية والمدفعية وجلبت معدات عسكرية جديدة.

ولفت أن روسيا إما ستسعى حقا للسلام أو ستغادر الساحة الدولية إلى الأبد نتيجة الحرب.