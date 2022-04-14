لافروف يتهم الغرب بدفع أوكرانيا لحل مسألة دونباس بالقوة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن الغرب دفع أوكرانيا إلى حل مسألة دونباس بالقوة.

وأضاف في كلمة خلال ندوة نظمها معهد تابع للخارجية الروسية، أن الدول الغربية تقوم بتوجيه أوكرانيا خلال الحرب الحالية.

وأوضح أن البلدان الغربية قامت طوال السنوات الـ 8 الأخيرة بدعم كييف في عدم الالتزام باتفاقية مينسك.

وتابع: "الغرب دفع كييف لحل مسألة دونباس بالقوة، أوكرانيا كانت تقوم بتحضيرات لشن حرب على دونيتسك ولوغانسك".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".