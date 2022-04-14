موسكو تتهم أوكرانيا بقصف منطقة حدودية غربي روسيا

اتهمت موسكو، الخميس، كييف بقصف منطقة حدودية داخل الأراضي الروسية.

وقالت سلطات مقاطعة بريانسك، غربي روسيا، إن "قصفا أوكرانيًا استهدف إحدى مناطق المقاطعة الروسية وتسبب في إصابة عدد من المدنيين"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وفي السياق، حمل حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، الجيش الأوكراني المسؤولية عن قصف بلدة كليموفو في منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أن منزلين سكنيين تضررا جراء الهجوم.

وقال على "تلغرام" إن هناك إصابات "في صفوف المدنيين".

من جهتها، أشارت وكالة "تاس" الروسية للأنباء (خاصة) إلى إصابة 7 مدنيين على الأقل جراء القصف الأوكراني، بعضهم في حالة خطرة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المستشفى المركزي في منطقة كليموفسكي قوله: "تسلمنا سبعة جرحى (بعد القصف)، منهم طفل في حالة خطرة ووالدته الحامل".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على الاتهامات الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".