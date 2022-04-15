زيلينسكي: هجمات روسيا خلال 8 أعوام أسفرت عن مقتل 14 ألف أوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات روسيا تسببت بمقتل 14 ألفا من مواطني بلاده في الأعوام الـ 8 الأخيرة.

وأفاد في رسالة مصورة، الجمعة، أن روسيا لم تبدأ حربها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بل قبل ذلك بسنوات عديدة، مشيرا أن الجيش الروسي يهاجم أوكرانيا منذ 2014.

ولفت إلى أن الروس استولوا على شبه جزيرة القرم وحولها إلى قاعدة عسكرية كبيرة، وجعلوا البحر الأسود وبحر آزوف أخطر بحرين في العالم.

وأشار إلى أن روسيا أطلقت حربا مروعة لا نهاية لها في دونباس (معقل الانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا).

وأضاف قتلوا أُناسنا طيلة 8 أعوام، وخلال هذه المدة قُتل 14 ألف شخص.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا أطلقت حربا شاملة على بلاده مؤخرا بسبب صمت العالم حيال ما ارتكبته ضد أوكرانيا.