أوكرانيا تلمح إلى احتمال استخدام الروس لغاز السارين في مدينة سومي

صرح رئيس بلدية تروستيانتس الأوكرانية يوري بوفا العثور على بقايا من غاز السارين وأسلحة كيميائية أخرى في قرية "بيلكا" بمدينة سومي شرقي البلاد.

وقال بوفا في برنامج عبر "راديو أوكرانيا": "وجدنا بقايا أسلحة كيميائية في قرية بيلكا، تتمثل في غاز السارين ومواد أخرى واكتشفنا عبوات زجاجية".

وأضاف أن دائرة الأمن الأوكرانية تعمل حاليا على تلك المواد، وأنه من المحتمل أن الروس أرادوا استخدام هذه المادة الكيميائية لضرب كييف وبولتافا ومدن أخرى، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وأشار إلى أنه "خلال شهر واحد من الإقامة في تروستيانتس، نصب الروس العديد من الأسلحة المتفجرة، ونبشوا العديد من المقابر والغابات والمتنزهات والمباني الإدارية".

وحسب الوكالة نفسها، قال مقاتلو فوج "آزوف" الأوكراني، في وقت سابق هذا الشهر، إن الروس أسقطوا مادة سامة مجهولة المصدر من طائرة مسيرة على مدينة ماريوبول، أصيب فيها 3 أشخاص بقصور في الجهاز التنفسي.

بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عثورها على وثائق جديدة حول البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي بأوكرانيا.

وفي حوار مع قناة "روسيا اليوم" المحلية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن "الوثائق التي عثر عليها في أوكرانيا، تكشف النقاب عن البرنامج البيولوجي العسكري الذي تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في الأراضي الأوكرانية".

ولم تصدر السلطات الأمريكية تعليقا فوريا على تصريحات موسكو حول البرنامج البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

لكن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، قالت في تقرير نشره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، في 14 مارس/ آذار الماضي، إن بلادها "تتعاون مع الأوكرانيين لمنع بعض المواد في المعامل البيولوجية الأوكرانية من الوقوع في أيدي القوات الروسية".