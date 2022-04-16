الحجاب.. ورقة التلاعب الفضلى لدى مرشحي الرئاسة الفرنسية

تصدرت قضية الحجاب أجندة الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما ذهبت المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى المطالبة بحظره تماماً في البلاد التي تعد أكبر جالية إسلامية في أوروبا.

وتواجه لوبان ومنافسها إيمانويل ماكرون جولة إعادة شديدة التنافس في 24 أبريل/ نيسان الجاري، ولكليهما مواقف معارضة للحجاب والرموز الدينية.

ماكرون المرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي وهو يسعى لولاية ثانية كرئيس لفرنسا، لم يحظر الملابس الدينية، لكنه أشرف على إغلاق العديد من المساجد والمدارس والجمعيات الإسلامية، بحجة اجتثاث المناطق التي يشتبه في أنها بيئة للتطرف.

وأشار في تصريحات حديثة إلى أن "مسألة الحجاب ليست هاجسًا" بالنسبة له.

كما أقرت حكومة ماكرون قانونًا مثيرًا للجدل العام الماضي لمحاربة "الانفصالية"، وهي الكلمة المستخدمة لوصف خلط السياسة بالإسلام، والذي يرون فيه خطرًا على قيمة العلمانية في فرنسا، وفق ادعائهم.

من جهتها، تدعو لوبان إلى حظر الحجاب الإسلامي في الشوارع الفرنسية، وتصفه بأنه "زي موحد فرضه بمرور الوقت أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام".

وترى لوبان أن الحجاب "علامة" على الأيديولوجية الإسلامية التي تعتبرها بوابة للتطرف.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

وتصدر ماكرون الرئيس المنتهية ولايته، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و29.7 بالمئة من الأصوات، وتأهل إلى الجولة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى 24.7 بالمئة من الأصوات.