روسيا تعلن تدمير مصنع مدرعات في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن سلاح الجو دمر الليلة الماضية مصنعا لإنتاج المدرعات في العاصمة الأوكرانية كييف، وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في مدينة "نيكولاييف" باستخدام صواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.

جاء ذلك في تقرير الدفاع الروسية اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد التقرير "تدمير القوات الروسية 67 منطقة، تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" على بعد 15 كلم جنوبي مدينة إيزيوم"، بحسب المصدر نفسه.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن "قواتها أصابت ودمرت 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، في عدة مناطق، منها بولتافا (شمال شرق)، وأوديسا (جنوب غرب)".

وإجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية 133 مقاتلة، 458 طائرة بدون طيار، 246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و252 قاذفة صواريخ متعددة، و981 مدفع وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب المصدر نفسه.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على ما ورد في تقرير الوزارة الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها"