غرق الطراد "موسكوفا".. خسارة فخرية وعملياتية للبحرية الروسية

فقدت روسيا بعد خسارتها الطراد "موسكوفا" الخميس هيمنتها في البحر الأسود التي كانت تبدو حتى الآن أمرا لا جدال فيه

وقد غرقت سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي الموضوعة في الخدمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، خلال ساعات قليلة وغرق معها جزء من مفخرة قوات الرئيس فلاديمير بوتين التي اختبرت منذ بداية اجتياح موسكو لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وبحسب موسكو، اندلع حريق على متن السفينة الحربية أدى إلى انفجار ذخيرة. أما كييف فتقول إن الطراد تعرض لهجوم صاروخي، وهي رواية أكدتها الجمعة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وفي الحالتين "هي خسارة رمزية قوية جدا" كما قال الأدميرال باسكال أوسور المدير العام لمركز "المتوسط للدراسات الإستراتيجية".

وعادة ما تكون لسفينة مماثلة القدرة على مواصلة القتال بعد إصابة واحدة أو أكثر وتعرف طريقة التعامل مع حريق، وهو كابوس للسفن الحربية. وأوضح أورسور لوكالة فرانس برس "إنها سفينة يبلغ وزنها 12 ألف طن غرقت في 12 ساعة (...) لم يجر الأمر وفق ما كان متوقعا".

وهذا الطراد القاذف للصواريخ وطوله 186 مترا مزود 16 صاروخا مضادا للسفن من طراز بازلت/فولكان وصواريخ فورت ونسخة بحرية من صواريخ اس-300 طويلة المدى وصواريخ أوسا قصيرة المدى، كما يحمل قاذفات صواريخ ومدافع وطوربيدات.

- غطاء جوي

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عدد أفراد طاقم السفينة 680 شخصا. وقال الناطق باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا سيرغي براتشوك على تلغرام إنها "وفرت غطاء جويا لسفن أخرى خلال عملياتها، بما فيها قصف الساحل ومناورات الهبوط".

وقالت مصادر غربية لوكالة فرانس برس إن النقص التشغيلي كبير لكن يمكن أن تتعامل معه موسكو.

وأوضح نِك براون الخبير في معهد الاستخبارات البريطاني الخاص "جينز" أن الطراد كان يحمي دائرة قطرها 150 كيلومترا حول موقعه.

وأضاف "مع إغلاق تركيا مضيقَي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، سيكون من الصعب على موسكو استبدال قدراتها الدفاعية الجوية".

لكن "ما تبقى من أسطول البحر الأسود الروسي ما زال قوة كبيرة" كما قال، مع فرقاطات حديثة من نوع الأدميرال غريغوروفيتش مجهزة بدفاعات جوية أكثر تطورا من تلك التي كانت مزودة بها موسكفا. وأضاف "الأسطول الروسي ليس خارج الخدمة بعد".

ومع ذلك، تتلقى موسكو ضربات قاسية. وبعد تخليها عن السيطرة المطلقة على المجال الجوي الأوكراني وبعد إظهار نقاط ضعف تكتيكية واستراتيجية كبيرة في الأسابيع الأولى من عملياتها البرية، ها هو سلاحها البحري يتضرر.

وقال مسؤول عسكري فرنسي "يرتكب الروس في البحر الأخطاء نفسها التي يرتكبوها على البر".

- "مشاركة محدودة"

مايا أوتاراشفيلي من معهد أبحاث السياسة الخارجية في واشنطن قالت "خسارة السفينة نفسها لن تؤثر على موسكو من الناحية الفنية لأن مشاركة البحرية الروسية في الحرب كانت محدودة جدا".

لكن يمكن أن تأخذ موسكو ذلك في الاعتبار إذا كانت تسعى إلى "إشراك البحرية بشكل مباشر في الصراع". وإذا كانت موسكفا استهدفت بصواريخ "نبتون" مع استخدام طائرة مسيّرة لتحديد الهدف أو التمويه فعلا كما تؤكّد القوات الأوكرانية، فهذا يثير تساؤلات عن فعالية معداتها.

وتساءلت أوتاراشفيلي "هل تملك أوكرانيا قدرات دفاعية بحرية لم تقيمها موسكو؟" مشيرة إلى أن حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي كانت تدعو إلى تزويدها بصواريخ ساحلية من أجل ملء مكامن ضعفها.

وتابعت "ما هو نوع الصواريخ المضادة للسفن التي حصلت عليها أوكرانيا حديثا؟ ما هو الضرر الذي قد تتكبده البحرية الروسية؟".

ولن تعرف تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له سفينة موسكفا على الفور. ومعاينة هيكل الطراد أمرا ضروريا لمعرفة ما حدث، لكنه الآن في قاع البحر الأسود.

ولم تتبق إلا صورة لهذا الطراد الرائد الذي شارك أولا في النزاع في جورجيا عام 2008 ثم في سوريا من أيلول/سبتمبر 2015 إلى كانون الثاني/يناير 2016، مع طاقم ذي خبرة قدّر أنه من الضروري إخلاء السفينة لعدم وجود إمكان لإنقاذها.

وخلص باسكال أوسير إلى القول "كانت سفينة القيادة، وربما كانت هيئة الأركان موجودة على متنها لإعطاء التوجيهات للبحرية الروسية ميدانيا". سيتوجب تعيين سفينة أخرى للقيام بمهمات التنسيق هذه.

وأضاف "إنه بحر صغير جدا (...) يظهر اختفاء موسكفا ضعفا حقيقيا" للبحرية الروسية.