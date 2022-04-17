الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية يستنكر اتفاق الهجرة بين لندن وكيغالي

هاجم رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بشدة اتفاق لندن مع كيغالي لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا في إفريقيا.

وتعرّض الاتفاق الذي أعلن الخميس ويهدف إلى مكافحة عمليات العبور الخطيرة لقناة المانش التي ازدادت، لانتقادات شديدة بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات غير الحكومية.

وقال الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية في خطبة عيد الفصح إن إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج يطرح "أسئلة أخلاقية خطيرة".

وأضاف "التفاصيل للسياسة والسياسيين" لكن "المبدأ يجب أن يوافق محاسبة الله لنا وهو ليس كذلك. إذ لا يمكن أن يحترم وزن المسؤولية الوطنية لبلادنا التي قامت على القيم المسيحية لأن إسناد مسؤولياتنا، حتى إلى بلد يسعى لفعل الخير مثل رواندا، هو عكس طبيعة الله نفسه الذي تحمل مسؤولية إخفاقاتنا".

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية إلى "أزمة الهجرة غير المسبوقة" التي يواجهها العالم فيما أشار الناطق باسمها إلى "التغييرات اللازمة لمنع المهربين من تعريض حياة الأشخاص للخطر وإصلاح نظام اللجوء المعطل لدينا".

وستموّل المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار)، ليتم "دمج المهاجرين في مجتمعات عبر البلاد"، وفق البيان الذي أصدرته كيغالي عقب الإعلان.