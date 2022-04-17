دعوات أوروبية لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي للإسراع بتأمين أسلحة لأوكرانيا فيما تتصاعد حدة المعارك.

جاء ذلك في مقابلة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث قالت ردا على سؤال حول تقديم السلاح الثقيل لكييف، إنها تدعم تقديم شتى أنواع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وطالبت الدول القادرة في الاتحاد أن تؤمن الأسلحة لأوكرانيا بشكل عاجل، حتى تتمكن وحدها من النجاح في نضالها ضد روسيا.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحضر لفرض حزمة ساسة من العقوبات على روسيا، خاصة في مجال المصارف والطاقة.

وأكدت على "ضرورة فعل كل ما يلزم لوقف الحرب بأسرع وقت، لكن في الوقت ذاته علينا تحضير أنفسنا لحقيقة احتمال استمرار الحرب لشهور أو ربما سنوات".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".