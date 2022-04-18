السويد.. عشرات الإصابات في احتجاجات ضد تجديف حركة يمينينة بحق الإسلام

أصيب 26 من عناصر الشرطة السويدية و14 مدنيا في الأيام الأخيرة في صدامات عنيفة مع متظاهرين يحتجون على تجمّعات مزمعة لحركة يمينية متطرفة أرادت حرق نسخ من القرآن الكريم.

وقال قائد الشرطة السويدية أندرس ثورنبرغ في مؤتمر صحافي "يصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولة القتل، وشهدت كل الحالات اعتداء جسيما على سلطات إنفاذ القانون".

ولم يوضح المسؤول خطورة الإصابات، لكن الصحافة المحلية أكدت أنها طفيفة.

وقعت الصدامات الأولى الخميس في لينشوبينغ ونوركوبينغ في الجنوب، وهما أول محطتين في جولة حركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام بقيادة راسموس بالودان الحامل للجنسيتين الدنماركية والسويدية.

وتوجه بالودان بعد ذلك إلى أوربرو في الوسط، ثم إلى ضواحي ستوكهولم وأخيرا إلى مالمو في الجنوب قبل الإعلان عن تجمعات جديدة الأحد في لينشوبينغ ونوركوبينغ ألغاها في وقت لاحق.

وأضاف قائد الشرطة في المؤتمر الصحافي "استغلت عناصر الموقف لممارسة العنف" وهذا "لا علاقة له بالتظاهرات"، مطالبا بتوفير مزيد من الإمكانيات لقوات الأمن.

وأردف "عددنا قليل جدا. أعدادنا تتزايد ولكن ليس بنفس معدل المشاكل داخل المجتمع".

اندلعت الأحد اشتباكات مع الشرطة تخللها رشق بالحجارة وإحراق سيارات، ما أدى إلى اعتقال 26 شخصا في نوركوبينغ ولينشوبينغ.

وقال مسؤول العمليات الخاصة يوناس هايسينغ في المؤتمر الصحافي إن "حوالي 200 مشارك مارسوا العنف واضطرت الشرطة للتدخل بالسلاح دفاعا عن النفس".

وكانت الشرطة أعلنت عن إصابة ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال الحادث الذي صنفته على أنه "أعمال شغب".

في مالمو حيث أحرق المتطرف راسموس بالودان مصحفا السبت، شهدت ليلة الأحد إلى الاثنين اضطرابات هي الثانية على التوالي مع اندلاع حريق في إحدى المدارس.