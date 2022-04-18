روسيا تتهم أوكرانيا بعدم الالتزام بمخرجات التفاوض

اتهمت روسيا، اليوم الإثنين، أوكرانيا بتغيير موقفها بشكل مستمر مما يتم الاتفاق عليه في المسائل العالقة بين الطرفين لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الموقف الأوكراني غير ثابت بمخرجات المفاوضات، لافتا إلى أن موقف الأوكرانيين متغير بشأن النقاط المتفق عليها، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد.

وتابع: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".