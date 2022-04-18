روسيا تستهدف بالصواريخ مدينة لفيف في غرب أوكرانيا

وقعت في مدينة لفيف اليوم الإثنين عدة تفجيرات يعتقد أنها نتيجة لصواريخ في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لهجوم روسي شامل في الشرق.

وحتى الآن كانت لفيف وغيرها من المناطق الواقعة في غرب أوكرانيا أقل تضررا من القتال مقارنة بمناطق أخرى، بل وكانت تعتبر ملاذا آمنا نسبيا. وصرح عمدة لفيف على فيسبوك بأن خمسة صواريخ ضربت المدينة وأضاف أن خدمات الطوارئ تتعامل مع الوضع.

بعد غرق بارجة الأسطول روسيا في البحر الأسود الأسبوع الماضي، نتيجة لقصف صاروخي وفق الرواية الأوكرانية، تعهد الكرملين بتكثيف الهجمات على العاصمة.

وصرحت روسيا الأحد بأنها قصفت مصنع ذخيرة بالقرب من كييف خلال ساعات الليل باستخدام صواريخ عالية الدقة، وهي الضربة الثالثة للموقع. وأوردت تقارير بووقع قصف في كراماتورسك، المدينة الشرقية التي تسبب إطلاق الصواريخ عليها مطلع الشهر في مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا في محطة قطار مزدحمة بالمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار قبل الهجوم الروسي.

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص نتيجة القصف الروسي في خاركيف، ثانية كبريات مدن أوكرانيا، وفق تصريحات المسؤولين يوم الأحد. استهدف القصف مباني سكنية وشوهد الزجاج المكسور والحطام في الشوارع.

وفي خطاب محموم احتفالا بأحد الزعف، هاجم عمدة خاركيف، إيغور تيريكوف، القوات الروسية لعدم توقفها عن القصف في ذلك اليوم المقدس. أما زيلينسكي فاعتبر القصف في خاركيف "ليس سوى إرهاب متعمد".

وفي خطابة المسائي للأمة، دعا زيلينسكي إلى ردة فعل أقوى لما اعتبرها وحشية الجنود الروس في مناطق جنوبي أوكرانيا. وجدد دعوته للعالم لإرسال المزيد من الأسلحة وتوقيع عقوبات أشد قسوة على موسكو.

وأشار نائب وزير الدفاع الأوكراني إلى أن الروس يضربون ماريوبول جوا وربما يعدون لهجوم برمائي لتعزيز القوات البرية.

استعدادا لهجوم روسي شامل متوقع في الشرق، تعهدت أوكرانيا "بمواصلة "القتال حتى النهاية" في مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي اختبأت آخر مجموعة مقاومة فيها في مصنع للصلب مليء بالأنفاق.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس بالقيام بعمليات تعذيب وخطف في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم.

سيمثل سقوط ماريوبول، التي أصبحت ركاما بعد سبعة أسابيع من الحصار، أكبر انتصار لروسيا في هذه الحرب. غير أن هناك بضعة آلاف من المقاتلين، وفق التقديرات الروسية، ما زالوا يقاومون من داخل مصنع للصلب تبلغ مساحته 11 ألف كيلومتر مربع.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم الأحد لقناة إيه بي سي: "سنقاتل حتى النهاية، حتى الانتصار في هذه الحرب." وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية إن أمكن "غير أننا لا ننوي الاستسلام."

الكثير من المدنيين يختبئون في مصنع أزوفستال، وفق ما كشف عنه ميخائيل فيرشينين، مدير شرطة الدوريات في المدينة، لتليفزيون ماريوبول. ولفت إلى أنهم يحتمون من القصف الروسي والجنود الروس المحتلين.

من خلال السيطرة على ماريبول الواقعة على بحر آزوف، يمكن للجنود الروس التفرغ للهجوم الجديد الذي يستهدف السيطرة على دونباس، الواقعة في المناطق الشرقية الصناعية في أوكرانيا. ويمكن ذلك روسيا من تأمين ممر بري لشبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014، وبذلك تحرم أوكرانيا من ميناء رئيسي وأصوله الصناعية.

وتعتزم روسيا السيطرة على دونباس حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على بعض الأراضي بالفعل، وذلك بعدما فشلت روسيا في السيطرة على العاصمة كييف.

وصرح زيلينسكي في خطابه المسائي للأمة: "نحن نفعل كل شيء من أجل الدفاع" عن شرق أوكرانيا.

أما بالنسبة لماريوبول المحاصرة، لا يبدو أن القوات الأوكرانية لديها أمل كبير في إنقاذ الوضع قريبا. وقد صرح وزير الخارجية ديميترو كوليبا لقناة سي بي إس يوم الأحد بأن القوات المتبقية هناك والمدنيين محاصرون، ولفت إلى أنهم مستمرون في المقاومة غير أن المدينة نفسها دمرت بشكل واسع.

تسبب القصف والقتال في الشوارع في ماريوبول في مقتل ما لا يقل عن 21 ألف شخص، وفق التقديرات الأوكرانية. وجرى قصف مستشفى للولادة بضربة جوية روسية في الأسابيع الأولى للغزو الروسي وأشارت التقارير إلى مقتل نحو 300 شخص في قصف لمسرح كان يختبىء فيه مدنيون.

وبقي في المدينة ما يقدر بنحو 100 ألف من سكانها الذين بلغ عددهم 450 ألف شخص قبل الحرب، ويعيش الباقون فيها من دون طعام أو مياه أو كهرباء أو تدفئة.

وأظهرت تغطية جوية لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي يوم الأحد أميالا من المباني المدمرة في ضواحي المدينة ومصنعا للصلب تتصاعد منه أعمدة من الدخان.

ووصف نائب وزير الدفاع الأوكراني ماريوبول "بالدرع الدفاعية لأوكرانيا".

في الوقت نفسه، شنت القوات الروسية ضربات جوية بالقرب من كييف وغيرها من المدن في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية قبيل الهجوم المتوقع على دونباس.