زيلينسكي يسلم مندوب الاتحاد الأوروبي استطلاعا بشأن العضوية

سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استطلاعا لمندوب الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل بلاده دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

والتقى زيلينكسي رئيس بعثة الاتحاد لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأوكرانية، الإثنين.

وقدم زيلينسكي لماسيكاس، الاستطلاع الذي أعطي له خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كييف مؤخرا.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "اليوم هو أحد المراحل في طريق انضمام دولتنا للاتحاد الأوروبي، وأحد الطموحات التي ناضل شعبنا من أجلها".

ولفت إلى أن "مضي أوكرانيا نحو الاتحاد يأتي في وقت مأساوي للغاية فقد فيه العديد من الأوكرانيين الذين يتبنون القيم الأوروبية حياتهم ( خلال الهجوم الروسي)".

وأضاف: "نؤمن بأننا سنحصل على الدعم ونصبح دولة مرشحة للعضوية".

والأحد قال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أكملت استطلاعا سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف.

وسلمت دير لاين الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية.