اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية

أعلنت اليونان احتجاز ناقلة نفط روسية قبالة شواطئ جزيرة أغريبوز، ثاني أكبر جزر البلاد.

وبحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الثلاثاء، تم احتجاز ناقلة النفط الروسية "بيغاس" جنوب جزيرة أغريبوز، قبيل توجهها إلى شبه جزيرة مورا اليونانية، لإفراغ حمولتها في سفينة أخرى.

وأشارت أن الخطوة تأتي في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ضد روسيا، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأكدت عدم سماح مسؤولي خفر السواحل اليوناني للسفينة بمغادرة ساحل الجزيرة، بناء على تعليمات من هيئة مكافحة تبييض الأموال.